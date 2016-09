Velbert: Der Betriebsausschuss des Kultur- und Veranstaltungsbetriebes Velbert tagt am 21. September

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:17 Uhr

Die nächste Sitzung des Betriebsausschusses des Kultur- und Veranstaltungsbetriebes Velbert (KVBV) findet am Mittwoch, 21. September, um 17 Uhr im Pavillon des Forum Niederberg (Europaplatz in Velbert-Mitte) statt. Der Ausschuss befasst sich unter anderem mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2015, mit dem Bericht zum zweiten Quartal 2016 und einem Bericht zum Entwurf eines Nutzungskonzeptes zur Umnutzung des Forum Niederberg. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Teilnahme an der öffentlichen Sitzung eingeladen. Die gesamte Tagesordnung einschließlich der veröffentlichten Beratungsvorlagen kann wie gewohnt im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden.

Quelle: Stadt Velbert