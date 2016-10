Velbert: Der Mond im Umzugskarton

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:40 Uhr

Die Zentralbibliothek Velbert-Mitte (Europaplatz) lädt alle kleinen Bilderbuchfans ab vier Jahren herzlich zum Bilderbuchkino ein. Am Donnerstag, 27. Oktober ab 15 Uhr wird die Geschichte „Clara, der Mond und das neue Zuhause“ vorgelesen. Die fantasievolle Geschichte von Christa Kemper macht allen Kindern Mut, auch schwierige Veränderungen zu bewältigen. Clara möchte nicht umziehen! Sie will in ihrem alten Zimmer bleiben, mit ihren alten Freunden im Kindergarten spielen und Nachbars Kaninchen füttern. Doch dann sind plötzlich alle Kisten gepackt und Clara muss auf Wiedersehen sagen. Doch angekommen in ihrem neuen Zimmer, entdeckt Clara das Vertraute in der Fremde: Manche Geräusche klingen ganz wie in ihrem alten Haus und auch hier scheint der Mond, den sie gar nicht einpacken konnte, freundlich durch das Fenster hinein. Wie immer wird nach dem Bilderbuchkino noch eine kleine Überraschung gebastelt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Velbert