Velbert: Ein Streifzug für Viertklässler durch die die Stadtbücherei

Pressemeldung vom 8. November 2016, 16:30 Uhr

Die Stadtbücherei Velbert hat alle Schüler der vierten Klassen zur Leseförderaktion „Bücherherbst“ in die Kinderbibliotheken in Velbert-Mitte, -Neviges und -Langenberg eingeladen. Die 15. Ausgabe der Aktion startet am kommenden Montag, 7. November und läuft bis zum 25. November. Bei einer anregenden und lustigen Führung durch die Bibliothek können die Kinder ihr Bibliotheks- und Medienwissen auffrischen und ergänzen. Mit einer witzigen Lügengeschichte beginnt der Streifzug durch die Bibliothek: Durch das Herausfiltern von Fehlern prägen sich den Schülern im Handumdrehen die Nutzungsbedingungen, Angebote und Verhaltensregeln der Bibliothek ein. Die Bearbeitung verschiedener Suchaufgaben bildet einen weiteren Programmpunkt. Hierbei lernen die Kinder erste Wege zur eigenständigen Informations- und Medienrecherche in der Bibliothek kennen: Kompetenzen, die beim anstehenden Schulwechsel für die Viertklässler von großer Bedeutung sind. Natürlich kommen auch die eigenen Medieninteressen nicht zu kurz. Während einer ausgiebigen Stöberphase sucht sich jedes Kind sein Lieblingsbuch aus und stellt es anschließend den Klassenkameraden vor. Diese Art der Medienpräsentation ist für viele Schüler eine echte Herausforderung – die sie durchweg mit Spaß und Begeisterung meistern.

Auch für die Jahrgangsstufen 1-3 bietet die Stadtbücherei interessante und abwechslungsreiche Aktionen an. Auskunft hierzu geben gerne die Mitarbeiterinnen der Bibliotheken.

Quelle: Stadt Velbert