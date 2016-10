Velbert: Feiertag führt zur Verschiebungen bei der Müllabfuhr

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:55 Uhr

„Durch Allerheiligen müssen die Abfuhren der Restmüll- und -Biotonnen sowie der gelben Säcke verschoben werden, informiert die Abfallwirtschaftsplanerin der Technischen Betriebe Velbert (TBV), Irmgard Olberding. Die Dienstagsabfuhr an Allerheiligen (1. November) wird auf Mittwoch, 2. November und alle weiteren Abfuhren der Woche werden auf den jeweils folgenden Tag verschoben, so dass schließlich die Freitagsabfuhr am Samstag, 5. November stattfindet. Die Altpapierabfuhr ist nicht betroffen. Informationen zum richtigen Abfuhrtag sind nachlesbar im Abfallkalender, im Internet unter www.tbv-velbert.de oder über die praktische Erinnerungs-App MyMüll.de. Im kommenden Monat findet die mobile Schadstoffsammlung für Problemabfälle aus Velberter Haushalten an folgenden Samstagen statt: Am 12. November auf dem Parkplatz am Baudezernat (Am Lindenkamp 31) und nicht wie ursprünglich geplant auf dem Europaplatz in Velbert-Mitte und am 26. November am Bahnhof Nierenhof (Steinbrink) in Velbert-Langenberg. Das Schadstoffmobil ist jeweils zwischen 9 und 12 Uhr vor Ort. Fragen zur Abfallabfuhr oder zu Sperrmüll- und Grünschnittkarten beantwortet das Service-Center der TBV unter Telefon 02051-262626. Die Öffnungszeiten sind montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs von jeweils 8 bis 15 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

Quelle: Stadt Velbert