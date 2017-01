Velbert: Kulturrucksack-Vernissage zum Poetry-Workshop

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:08 Uhr

Im Rahmen eines Kulturrucksack-Projektes fand Ende letzten Jahres ein Poetry-Workshop für Jugendliche unter der Leitung der Duisburger Autorin Lütfiye Güzel statt. Die Ergebnisse dieses Workshops werden zwei Wochen lang in einer interaktiven Ausstellung in der Stadtteilbibliothek Neviges (Elberfelder Straße 60 – 64) präsentiert. Die Vernissage findet am 26. Januar ab 16 Uhr statt. Alle interessierten Menschen ab zehn Jahre sind hierzu herzlich eingeladen. Der Besuch der Vernissage und der Ausstellung sind kostenfrei. Bei der Vernissage berichten die Jugendlichen über ihre Erfahrung, den kreativen Prozess und regen zum Ausprobieren an.

Quelle: Stadt Velbert