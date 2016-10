Velbert: Öffentlichkeit wird an Bebauungsplanungen beteiligt

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 12:06 Uhr

Die Stadt Velbert lädt alle Bürger ein, sich am Bebauungsplanverfahren Am Schnappstüber (Nr. 745.01) sowie am Verfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Posener Straße (605.02) zu beteiligen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet statt am Donnerstag, 27. Oktober, ab 17 Uhr im Saal Neviges des Rathauses (Thomasstraße 1 in Velbert-Mitte). Die Bürger haben dann die Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern, wobei die Stadtverwaltung zu Beginn alle Ziele und Zwecke der Planung erläutern wird. Um sich vorab informieren zu können, hängen die Bebauungsplanentwürfe bereits ab 16 Uhr aus.

Der Bebauungsplan Am Schnappstüber wird aufgestellt, weil die gewerbliche Nutzung mit einem Autohaus an der Ecke Schmalenhofer Straße und Am Schnappstüber aufgegeben werden soll. Im Zusammenhang mit der umgebenden Wohnbebauung soll an dieser Stelle ein kleinteiligeres Wohngebiet entwickelt werden, mit rund 40 Reihenhäusern und bezahlbaren Wohneigentum für breite Bevölkerungsschichten. Durch die Umnutzung eines bisher gewerblich genutzten Grundstückes in eine Wohnbaufläche in zentraler Lage wird zudem dem städtebaulichen Grundsatz der nachhaltigen Innenentwicklung entsprochen.

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Posener Straße wird das Ziel verfolgt, die Gebäude im Bereich der Posener Straße 3 bis 13 durch eine neue zeitgemäße Wohnbebauung zu ersetzen. Somit folgt auch diese Planung dem städtebaulichen Grundsatz einer nachhaltigen Innenentwicklung. Da die bestehenden Gebäude sowohl technisch, funktional wie auch optisch veraltet und mit den heutigen Anforderungen an zeitgemäße Wohnformen nicht mehr vereinbar sind, soll hier eine neues Mehrfamilienhaus mit insgesamt neun Wohneinheiten auf drei Geschossen entstehen. Die Wohnungen mit Flächen zwischen 61 und 77 qm sollen im öffentlich geförderten Wohnungsbau errichtet werden.

Quelle: Stadt Velbert