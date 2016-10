Velbert: Seniorenmesse präsentiert Themen, die nicht nur für die ältere Generation interessant und wichtig sind

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:20 Uhr

Im Forum Niederberg startet am Samstag, 29. Oktober, um 10 Uhr die Velberter Seniorenmesse. Bis 16 Uhr dreht sich dort alles um Themen, die nicht nur für die ältere Generation interessant und wichtig sind. Zahlreiche Aussteller präsentieren auf der Messe ihre Produkte, Dienstleistungen und Informationen. Die Eintrittskarten sind zu einem Preis von 2 Euro je Karte in den ServiceBüros in Velbert-Mitte, -Langenberg und -Neviges erhältlich sowie in der Tourist-Information in der Friedrichstraße 177. An der Tageskasse kostet die Eintrittskarte 2,50 Euro. An zahlreichen Ständen werden Einblicke in seniorenrelevante Themen geboten, angefangen bei den Themen Gesundheit, Wellness und Fitness, über Prävention, Rehabilitation und Therapie, bis hin zu Naturheilverfahren und Freizeitangeboten. Mit einem bunten Programm wird für die Unterhaltung der Besucher gesorgt. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Dirk Lukrafka um 10 Uhr ist der Vormittag durch Tanz, Modenschau und Themen, wie Demenz-WG, und medizinischen Vorträgen zur Altersmedizin geprägt. Der Beitrag des Helios Klinikum Niederberg steht dabei unter der Überschrift „Delir-Demenz-Depression“. Am Nachmittag gibt es Vorträge zur Patientenverfügung, zum seniorengerechten Wohnen und zum Demenznetz Velbert. Ein weiterer Beitrag des Helios Klinikum Niederberg beschäftigt sich mit Stürzen und ihren Folgen im Alter sowie mit Gelenkersatz. Aufgelockert wird das Programm durch eine weitere Modenschau. Den musikalischen Abschluss bilden die Schlossstadtsänger. Veranstaltet wird die Velberter Seniorenmesse von der Stadt Velbert.

Quelle: Stadt Velbert