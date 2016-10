Velbert: Stadtverwaltung bietet Ausbildungsplätze in verschiedenen Berufen an

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 15:13 Uhr

Für viele Schüler, die in diesem Schuljahr ihren Schulabschluss machen, stellt sich bereits jetzt die Frage nach einer Ausbildungsstelle im nächsten Jahr. Die Stadtverwaltung Velbert sucht noch bis zum 31. Oktober Nachwuchskräfte für verschiedene Berufe. Am 1. September 2017 ist Ausbildungsbeginn für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, zum IT-Systemelektroniker und zum Bachelor of Art beziehungsweise Bachelor of Laws. Erstmals bietet die Stadtverwaltung für Hochschulabsolventen der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen einen vierzehnmonatigen Vorbereitungsdienst als Stadtbauoberinspektor an. Dieser Dienst beginnt bereits am 1. Mai 2017. Weitere Informationen zu den einzelnen Berufsfeldern und Hinweise zur Bewerbung gibt es unter www.velbert.de oder Telefon 02051/262239. Die Ausbildung, wie auch die spätere berufliche Tätigkeit, haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend verändert. Die öffentliche Verwaltung versteht sich heute als Dienstleistungsunternehmen, in dem teamfähige Menschen benötigt werden, die dienstleistungs- und kundenorientiert denken und handeln können. Und solche Menschen sucht die Stadtverwaltung Velbert.

Quelle: Stadt Velbert