Velbert: Termine rund um den Abfall im Monat März

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 14:48 Uhr

„Im März kommt es zu keiner Verschiebung der Abfuhr der Rest-müll-, Biotonnen und gelben Säcke“, informiert die Abfallwirt-schaftsplanerin Irmgard Olberding. Weiter informiert sie, dass es ab 6. März wieder eine Ausgabestelle für gelbe Säcke in Velbert-Mitte gibt. Dabei handelt es sich um den Getränkemarkt Dursty an der Heidestraße 1. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8:30 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr. Die mobile Schadstoffsammlung für Problemabfälle aus Velberter Privathaushalten wird an folgenden Samstagen im März zwischen 9 und 12 Uhr durchgeführt: In Mitte am 4. März auf dem Wertstoff-hof der DBV (Industriestraße 33) und in Velbert-Tönisheide am 18. März auf dem Parkplatz an der Kirchstraße (Kirchplatz). Neben der Ausgabestelle für gelbe Säcke in Velbert-Mitte gibt es in den anderen Stadtbezirken weiterhin die folgenden Ausgabestellen für gelbe Säcke. In Neviges: Getränkewelt (Siebeneicker Str. 15) und die SVG Tankstelle (Nevigeser Straße 172). In Langenberg: die Star Tankstelle (Bonsfelder Str. 85) und die Streibelt Tankstelle (Donnerstraße 20) Fragen zur Abfallabfuhr beantwortet das Service-Center der TBV unter Telefon 02051/262626. Die Öffnungszeiten sind montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs von 8 bis 15 Uhr, donners-tags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

Quelle: Stadt Velbert