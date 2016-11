Velbert: Thermografie und Energieberatung fürs Eigenheim

Pressemeldung vom 30. November 2016, 14:51 Uhr

Manche Schwachstellen bei Eigenheimen können Eigentümer im Winter mit bloßem Auge erkennen. Schmilzt auf dem Dach der Schnee sofort oder trocknen manche Abschnitte nach einem Regen besonders schnell, fehlt eine gute Dämmung. Andere Problemstellen, an denen ebenfalls Heizungswärme verloren geht, müssen hingegen erst sichtbar gemacht werden. Hilfe bei der Suche nach diesen Schwachpunkten und sinnvollen Gegenmaßnahmen bietet das Winterpaket der Verbraucherzentrale NRW. Es umfasst Wärmebilder, sogenannte Thermografien, und eine Energieberatung. Die Kosten betragen je Gutachten 190 Euro. Ausführliche Informationen sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es unter www.verbraucherzentrale.nrw/thermoaktion oder unter Telefon: 02102 / 10 178 90 oder 0211 / 33 996 555 sowie bei der Energieberatungsstelle in Velbert-Mitte (Friedrichstr. 107). Die Aktion findet im Rahmen des Projekts ‚Energiewende‘ der Verbraucherzentrale NRW statt und wird von der Europäischen Union, dem Land NRW und dem Kreis Mettmann gefördert. „Die Stadtwerke Velbert unterstützen die Aktion und zahlen den ersten 25 Verbrauchern, die daran teilnehmen und bei uns Energiekunden sind, einen Zuschuss von 30 Euro“, so Bert Gruber, Bereichsleiter Vertrieb der Stadtwerke Velbert. Als Nachweis genüge das Thermografie-Gutachten mit Rechnung.

„Wärmebilder sind vergleichbar mit Röntgenbildern“, erklärt der städtische Klimaschutzmanager, Marian Osterhoff. „Sie zeigen uns etwas, das dem bloßen Auge verborgen bleibt: die Temperaturen von Oberflächen.“ Wie die Röntgenbilder seien auch Wärmebilder ohne das passende Know-how jedoch nicht zuverlässig zu deuten. Auf Basis des Befunds entsteht schließlich ein individueller Therapieplan. „Für das Eigenheim stellen wir einen Sanierungsfahrplan auf, der die Wünsche und finanziellen Möglichkeiten des Haushalts einbezieht“, ergänzt Energieberaterin Susanne Berger. Damit die Bilder als Beratungsgrundlage pünktlich vorliegen, macht zunächst ein Thermograf in einer kalten Nacht Außenaufnahmen des Gebäudes. Die Bewohner bekommen davon in der Regel gar nichts mit. Sind die Bilder fertig, folgt ein ausführlicher 90-minütiger Vor-Ort-Termin zur Energieberatung. „Ich schaue mir die Wärmebilder vorher in Ruhe an und kann dabei erste Schwachstellen erkennen“, erklärt Berger. Zusammen mit ihren Eindrücken vor Ort bilden die Thermografien eine solide Grundlage für individuelle Modernisierungstipps. Gleichzeitig machen die Bilder die Probleme anschaulich. „Es hilft den Eigentümern, wenn sie mit eigenen Augen sehen, wie ihr ungedämmter Rollladenkasten auf dem Wärmebild knallrot leuchtet“, berichtet die Expertin. „Das Thema Energieverluste wirkt dann weniger abstrakt.“

Quelle: Stadt Velbert