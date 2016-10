Vlotho: Ausbau der Valdorfer Straße

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 10:40 Uhr

Ab dem 24.10.2016 beginnen die Kanal- und Straßenbauarbeiten. Sie sollen bis November 2017 abgeschlossen sein. In dieser Zeit ist die Valdorfer Straße zwischen Südspange und Bretthorststraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Aufgrund der Vollsperrung wird in dem zuvor genannten Zeitraum der gesamte Busverkehr einschließlich der Schülerbeförderung umgeleitet. Die Haltestellen Weizenkamp und Feldweg werden nicht angefahren. Die Erreichbarkeit durch Rettungsfahrzeuge wird gewährleistet. Durch die bauausführende Firma wird die Entsorgung der häuslichen Abfälle sichergestellt. Für die Baumaßnahme sind verschiedene Bauabschnitte vorgesehen, in denen eine Vollsperrung erforderlich ist. Nach Baufortschritt wird erneut über die Presse informiert. Fahrzeuge können in dem Zeitraum diesen Bereich über ausgewiesene Umleitungen umfahren. Eine Umleitung über die anliegenden Straßen wird entsprechend ausgeschildert. Der Anliegerverkehr bis zur Baustelle ist frei. Die Bauarbeiten zum 1. Bauabschnitt zwischen Einmündung Bretthorststraße (Haus Nr. 1) und Valdorfer Straße (Haus Nr. 162) werden voraussichtlich in der 43. Kalenderwoche 2016 aufgenommen und sollen Mitte Dezember 2016 (50. Kalenderwoche) abgeschlossen sein, sofern die Witterungsverhältnisse einen durchgängigen Arbeitsfortschritt zulassen. Für diesen Zeitraum ist auch der Durchgangsverkehr der Bretthorststraße gesperrt. Die verschiedenen Bauabschnitte und der jeweilige Umleitungsplan zum Bauabschnitt können auf der Homepage der Stadt Vlotho – www.vlotho.de – eingesehen werden.

Die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe bitten die Anlieger für dennoch auftretende, unvermeidliche Behinderungen um Verständnis. Die ausführende Baufirma ist angehalten, diese auf ein Minimum zu beschränken. Bei Rückfragen stehen die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Mitarbeiter Thomas Bürth, Telefonnummer 05733 / 9131-88 zur Verfügung.

Quelle: Vlotho – Pressestelle