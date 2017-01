Vlotho: Nächste Energieberatung der Stadtwerke Vlotho am 02.02.2017

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:25 Uhr

Die Stadtwerke Vlotho weisen darauf hin, dass der nächste Termin für die Energieberatung jetzt in der 2. Etage der Stadtwerke Vlotho GmbH in der Weserstr. 9 in Vlotho

Donnerstag, den 02.02.2017 in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr

vorgesehen ist.

Dieser kostenlose Service wird in Kooperation mit den Stadtwerken Lemgo nur nach vorheriger Anmeldung angeboten. Interessierte Kunden vereinbaren daher bitte bis zum 31.01.2017 unter der Telefonnummer 05733/924-110 einen Beratungstermin.

Auch eine Energieberatung vor Ort ist auf Anfrage möglich.

Quelle: Stadt Vlotho