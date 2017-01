Vlotho: Ordnungsbehörde der Stadt Vlotho am 26.01.2017 zeitweise geschlossen

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 13:48 Uhr

Am Donnerstag, den 26. Januar 2017 sind die Ordnungsbehörde, das Bürgerinnenbüro und das Standesamt der Stadt Vlotho in der Zeit von 09.30 Uhr bis voraussichtlich ca. 14.00 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen, weil die Mitarbeiter(innen) an einer Schulungsveranstaltung teilnehmen.

Quelle: Vlotho – Pressestelle