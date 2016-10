Vlotho: Verschiebung der Müllabfuhr und Ende der Biosaisontonne

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:31 Uhr

Bedingt durch den Feiertag Allerheiligen am 1. November verschiebt sich die Müllabfuhr folgendermaßen:

Die Abfuhr der Papiertonnen am Montag, 31.10.2016 erfolgt ganz normal. Die Abfuhr von Dienstag (Allerheiligen) wird am Mittwoch, 2.11.2016 nachgeholt. Die Abfuhr von Mittwoch erfolgt am Donnerstag usw. Die eigentliche Freitagsabfuhr erfolgt in der Woche dann am Sonnabend, 5.11.2016.

Die Abfuhr der Windelsäcke wird auch jeweils um einen Tag nach hinten verschoben. Die Dienstagsabfuhr erfolgt Mittwoch, die Mittwochsabfuhr am Donnerstag und die Donnerstagsabfuhr am Freitag.

Desweiteren wird darauf hingewiesen, dass die Biosaisontonne (grüner Deckel) in der Woche vom 24. – 28. Oktober 2016 letztmalig in dieser Saison geleert wird. Die Tonne verbleibt dann bis zum Beginn der Abfuhr in der nächsten Saison auf dem Grundstück. Die Biotonne mit dem braunen Deckel (Ganzjahrestonne) wird weiterhin ganz regulär 14-täglich geleert.

Auskünfte dazu erteilen gerne die Abfall- und Umweltberatung im Rathaus Vlotho unter der Telefonnummer 05733 / 924-429 sowie das Bürgerinnenbüro unter 05733 / 924-400.

Quelle: Vlotho – Pressestelle