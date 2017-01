Pressemeldung vom 18. Januar 2017, 09:46 Uhr

Cajons sind Schlaginstrumente, auf denen die Spieler/-innen sitzen und dabei mit vergleichsweise wenig Aufwand schlagzeug-imitierende Effekte erzielen. In diesem Kurs werden Grundtechniken erklärt, Tipps und Tricks für einen guten Sound vermittelt und Rh ythmen aus aller Welt vorgestellt und gemeinsam geübt. Der Kurs (1617-D2611) beginnt am 08.02.2017 um 19:30 Uhr und findet im Haus der Musik in Detmold statt.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter Tel. 05231/977-232 oder im Internet unter www.vhs-detmold-lemgo.de.

Quelle: Volkshochschule Detmold-Lemgo