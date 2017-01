Volkshochschule Detmold-Lemgo: Weinseminar für Einsteiger

Pressemeldung vom 18. Januar 2017, 09:43 Uhr

Vielleicht kennen Sie die Situation: Sie stehen völlig ratlos vor dem Weinregal. Die Etiketten der vielen Flaschen verwirren mehr, als dass sie bei der Kaufentscheidung helfen. Am Ende nehmen Sie den Wein, dessen Etikett am schönsten ist und der dabei noch Ihrer Preisvorstellung entspricht. Die Vielfalt von Weinen ist unüberschaubar groß! Wie bekommen Sie bei dieser Vielfalt einen Überblick bzw. wie finden Sie den Wein, der Ihnen persönlich schmeckt? Dieses Seminar kann Ihnen helfen! Mit etwas Neugier, Spaß und Offenheit an Neuem gehen Sie auf Entdeckungstour. An den drei Abenden wird auf die wesentlichen Dinge, die den Wein beeinflussen, eingegangen. Themenbezogen werden dabei 3-4 Weine je Abend probiert. Die Kosten werden umgelegt. Das Seminar wird mit einer großen Weinprobe am letzten Abend abgeschlossen. Der Kurs (1617-D2451) beginnt am 27.01.2017 um 18:30 Uhr und findet in der VHS · Alter Braukeller statt.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter Tel. 05231/977-232 oder im Internet unter www.vhs-detmold-lemgo.de.

Quelle: Volkshochschule Detmold-Lemgo