Wesseling: „Café / Backshop Bonjour“ an der Westerwaldstraße neu eröffnet

Pressemeldung vom 22. Dezember 2016, 16:30 Uhr

Zahira Alouini und ihr Sohn Adel Alouini haben sich im Sommer 2016 in der Westerwaldstraße 1 (Ecke Ahrstraße) ihren Wunsch nach einem eigenen Café erfüllt.

In den Räumlichkeiten einer ehemaligen Bäckerei fand die Familie Alouini optimale Voraussetzungen vor. Mit großer Unterstützung durch die Vermieterin konnte nach Renovierungsarbeiten im Juli das Café eröffnet werden. Großer Wert wird auf eine familiäre Atmosphäre und ein gemütliches Ambiente gelegt. Die Karte bietet eine große Vielfalt an Frühstückvarianten, Kuchen, Kaffee und Getränken und einen täglich wechselnden Mittagstisch. Das „Café Bonjour“ ist täglich von 7 Uhr bis 18 Uhr geöffnet (Samstag und Sonntag bis 14 Uhr). Familie Alouini bietet auch einen Catering-Service mit frischen Backwaren an.

Zahira Alouini ist der Kontakt zu den Menschen in ihrer Nachbarschaft sehr wichtig, und sie engagiert sich für die „Wesselinger Tafel“, indem sie täglich Backwaren spendet.

Bürgermeister Erwin Esser gratulierte zur Neueröffnung und wünschte der Familie Alouini viel Erfolg.

Quelle: Wesseling / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit