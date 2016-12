Wesseling: Unternehmer-Frühstück zum Thema „Fachkräfte“

Pressemeldung vom 22. Dezember 2016, 16:27 Uhr

Über 70 Unternehmerinnen und Unternehmer durfte Bürgermeister Erwin Esser zum mittlerweile siebten „Unternehmer-Frühstück“ begrüßen. Gastgeber waren dieses Mal Hans-Paul und Christian Poensgen, Geschäftsführer der Firma Poensgen Städtereingung GmbH, die in Berzdorf mit über 100 Mitarbeitern angesiedelt ist. Sie stellten die Räumlichkeiten und luden zum Frühstück ein.

Bürgermeister Erwin Esser berichtete zunächst über den Stand aktueller Entwicklungen in Wesseling – wie beispielsweise über das geplante Wohnbauprojekt „Rheintal-Quartier“ am Westring, wo ab 2017 über 450 Wohneinheiten entstehen.

Schwerpunktthema des Unternehmer-Frühstücks war dieses Mal die Fachkräfte-Problematik. Moderator Thorsten Zimmermann, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Rhein-Erft, begrüßte zu dem Thema Experten, die nach einer kurzen Vorstellungsrunde den Unternehmerinnen und Unternehmern für individuelle Fragen zur Verfügung standen: Yasemin Yildiz von der Fachkräfteberatung der IHK Köln – Geschäftsstelle Rhein-Erft, Norbert Hütten vom Unternehmensservice der Handwerkskammer Köln und Josef Langen vom Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur Brühl.

Zum Spezialthema „Flüchtlinge als Arbeitnehmer“ stand Matthias Nink von der IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung als Ansprechpartner zur Verfügung. In der gemeinsamen Diskussionsrunde wurden zentrale Probleme und mögliche Lösungswege angesprochen. Um Nachwuchs besonders im Handwerk zu finden, muss stärker als bisher der Kontakt zu Abiturienten und Studenten bzw. Studienabbrechern gesucht werden. Fehlende Qualifikationen von Bewerbern können ggf. durch Unterstützungsprogramme der Arbeitsagentur nachgeholt werden. Hervorgehoben wurde die Bedeutung der Ausbildung im eigenen Betrieb zur optimalen Nachwuchssicherung.

Wichtig für die Weitergabe des Know-hows der älteren Mitarbeiter ist beispielsweise das Einrichten von generationsübergreifenden Teams. Alle diese Themen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann beim zwanglosen Austausch vertiefen.

[Unternehmerfrühstück]

Das „Unternehmer-Frühstück“ wird von der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft, der IHK zu Köln – Zweigstelle Rhein-Erft, der DEHOGA Nordrhein, dem Einzelhandelsverband Aachen-Düren-Köln, der Werbegemeinschaft Wesselinger Wirtschaft und Handel und der Wirtschaftsförderung der Stadt Wesseling gemeinsam veranstaltet.

Weitere Termine sind an unterschiedlichen Orten in Wesseling und mit verschiedenen Themenschwerpunkten geplant. Weitere Informationen bei Ulrike Belling, Stadt Wesseling, Tel. 02236 701-475 oder per E-Mail: ubelling@wesseling.de.

Quelle: Wesseling / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit