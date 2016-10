Willich: Fortbildungsmaßnahme an zwei Tagen am Kaiserplatz

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:19 Uhr

Fest sonntags am 30. Oktober, Einschränkungen schon Samstag Wieder Willicher Herbstzauber STADT WILLICH. Der ?Herbstzauber? steht am 30. Oktober an – und da der Willicher Werbering seine Veranstaltung „Herbstzauber“ mit zusätzlichen Attraktionen anreichert, kommt es auch zu zusätzlichen Straßensperrungen. Da sich die Veranstaltung aber im Wesentlichen auf den Kernbereich von Willich (Markt, ?kleine? Peterstraße, Bahnstraße bis Burgstraße, Kreuzbis Brauereistraße, Hülsdonkstraße bis Schiefbahner Straße) konzentriert, halten sich die Einschränkungen für die Anlieger und Verkehrsteilnehmer in überschaubaren Grenzen. Zeitlich läuft die eigentliche Veranstaltung am Sonntag; allerdings wird wegen des Aufbaus der Markt (einschließlich kleiner Peterstraße) schon ab Samstagnachmittag, 29. Oktober, 15 Uhr für den Verkehr gesperrt, für den Lieferverkehr und Anlieger auf der Bahnstraße wird die Einbahnstraße ab Burg-/Mühlenstraße bis Sonntagmorgen, 6 Uhr in beiden Fahrtrichtungen geöffnet. Petra Dirks vom zuständigen Geschäftsbereich Landschaft und Straßen: ?Bis spätestens Sonntagabend gegen 22 Uhr sollte wieder alles frei befahrbar sein.?

Hanspach-Bieber & Partner weiten Sponsoring aus Sorgen für Musik im Ratssaal STADT WILLICH. Auf den ersten Blick haben ein Rechtsanwalt- und Steuerbüro wie Hanspach-Bieber Partner eher wenig mit Frank Sinatra oder einem portugiesischen Fado-Abend zu tun ? bei genauerem Hinsehen hier aber schon: Das Büro an der Krefelder Straße in Willich (1978 von Elisabeth Hanspach-Bieber als Einzelpraxis gegründet, seit 2003 als Kooperation, die neben Steuer- und Unternehmensberatung auch Rechtsberatung anbietet, seit 2012 als Partnerschaftsgesellschaft) ist schon länger als Sponsor der Schlossfestspiele tätig ? und hat jetzt sein Sponsoring noch einmal ausgebaut: 2017 werden musikalischen Veranstaltungen im Ratssaal unterstützt, konkret eben ein portugiesischer Fado-Abend, Twofortwelve (klassisch modernes Gitarrenkonzert) und die ?Frank-Sinatra-Story?. Über die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Büro freuen sich hier (von rechts) Birgit Fliege vom Festspielverein, Marco Gerstinger, Jens Hanspach, Bernd Hitschler (Leiter Geschäftsbereich Kultur), Elisabeth Hanspach-Bieber und Astrid Kottal (Kulturteam).

Quelle: Stadt Willich