Willich: Siegchancen beim renommierten Deutschen Rock- und Pop-Preis

Pressemeldung vom 29. November 2016, 14:04 Uhr

„Zweispur“ dreifach nominiert Zweispur, die Band von Bernd Nestler (Havixbeck) und Volker Sternemann (Willich), ist in gleich drei Kategorien des Deutschen Rock- und Pop-Preises 2016 nominiert – und zwar nicht auf Platz, sondern auf Sieg: Die Band ist in drei Sparten als Preisträger für einen der ersten drei Plätze „gebucht“ – und das bei mehr als 800 teilnehmenden Bands und Einzelkünstlern.

Die vor sechs Jahren gegründete Band macht Popmusik, die viele Menschen erreichen soll, ohne dabei in Schlager-Klischees abzugleiten oder zu klingen wie „die nächste unnötige Kopie von irgendwas“. Unter dieser Maxime entstand in den letzten Jahren eine Fülle von Songs, von denen zehn über das eigene Label „zweispur records“ im Handel sind und seitdem regelmäßig bei namhaften Sendern wie WDR, SR oder MDR zu hören sind. Mit der Single „Freunde“ und dem Rest der Veröffentlichungen hatte sich die Band bei Deutschlands ältestem und erfolgreichsten Wettbewerb der Popularmusik, der 34. Auflage des „Deutschen Rock- und Pop-Preises“ in den Kategorien beste Single, bestes Album und beste Studioproduktion beworben. Der Preis ist ausgesprochen begehrt – auch, weil die Jury aus namhaften Künstlern der Branche besteht und Acts wie Pur, Yvonne Catterfeld oder Luxuslärm den Wettbewerb als Sprungbrett nutzen konntne. Die Preisverleihung steht am 10. Dezember in der Siegerlandhalle an.

Quelle: Stadt Willich