Willich: Solobild Bürgermeister Josef Heyes bei Praxiseröffnung

Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 15:29 Uhr

Bürgermeister Josef Heyes hat jetzt zur Eröffnung der neuen Praxisräume die Glückwünsche und den Dank der Stadt Willich für ?den Beitrag zur Stabilität der hausärztlichen Versorgung in unserer Stadt Willich? überbracht: Die hausärztliche Praxis Dres Wille/Grotjohann ist in Schiefbahn von einem Postamt (altes Postamt Schiefbahn) nebenan in die Kaiserliche Poststation (spätere Gemeindesparkasse Schiefbahn) an der Ecke Hochstraße/Linsellesstraße gezogen. Für die Heimat- und Geschichtsfreunde Schiefbahn gab Dr. Helmut Fellinger Informationen über die Historie der Gebäude ? und reicherte diese unterhaltsam mit Anekdötchen aus Schiefbahn an? Heyes überbrachte als Geschenk eine Grünpflanze – als Beitrag zum guten „Raum-Klima“ zwischen Ärztinnen, Patienten und Personal. Dr. Christiane Wille und Dr. Susanne Grotjohann freuten sich: sowohl über das grüne Geschenk des Bürgermeisters als auch über seinen persönlichen Besuch.

Quelle: Stadt Willich