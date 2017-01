Willich: Zentraler Standort Baubetriebshof?

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:25 Uhr

Mit einer Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Willich sowie dem Masterplan Wohnen wird sich der Rat der Stadt Willich bei seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 2. Februar, ab 18 Uhr im Ratssaal des Schlosses Neersen beschäftigen. Auch die Neuorganisation des bisher unter anderen an der Niersplank in Neersen untergebrachten Baubetriebshofs der Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW) steht auf der Tagesordnung. Zur Änderung der Geschäftsordnung: Nach Abschluss des Modernisierungsprozesses soll die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Willich komplett überarbeitet werden. Im Rahmen der Einführung des digitalen Rates wird nach Absprache mit den Fraktionen für den Rat und Haupt- und Finanzausschuss und (im 2. Halbjahr) auch für die sonstigen Ausschüsse der Stadt Willich auf papierlose Rats- und Ausschussarbeit umgestellt ? was eben eine Änderung der entsprechenden Geschäftsordnung nötig macht. Masterplan Wohnen: Zum Endbericht des Masterplans Wohnen wurde eine Übersicht in tabellarischer Form für die nächsten fünf Jahre erstellt; der Plan erleichtert den Überblick über die nächsten Schritte zur Umsetzung, und anhand der aktuellen Baugebiete zeigt der Plan die in Zukunft zur Verfügung stehenden Wohnbauflächen. Thema Neuorganisation Baubetriebshofs der Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW): Der Betriebsausschuss hat sich in seiner Sitzung im November mit der Zusammenführung der Teilbetriebshöfe an einem zentralen Standort in Willich beschäftigt und sich vorbehaltlich der positiven Klärung der Grundstücks- und Kostenfragen für eine Zusammenlegung ausgesprochen: Die jetzige Unterbringung mit zwei Standorten und operativen Einheiten ?erscheint unwirtschaftlich und logistisch hinderlich?: Die in den letzten ins Auge gefasste Neubauvariante am Standort Hundspohlweg (Fringshof) im Rahmen der Ausweisung des Gewerbegebietsteils ?Münchheide IV? gesetzt hat sich mittlerweile dauerhaft zerschlagen. Also wird nun nach Möglichkeiten gesucht, einen geeigneten zentralen Standort für den Betriebshof und seine Verwaltung zu finden.

Quelle: Stadt Willich