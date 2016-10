Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH: WBO spendet 10.000 Euro für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 15:25 Uhr

Die WBO-Geschäftsführer Maria Guthoff und Karsten Woidtke überreichten heute im Friedensdorf dem Friedensdorf-Leiter Thomas Jacobs einen Scheck über 10.000 Euro. Das Geld stammt aus den Erlösen des Tags der offenen Tür am 18. September, bei dem die WBO mehrere Tausend Gäste empfangen hatte.

„Wir unterstützen das großartige Engagement des Friedensdorfes, verletzten und traumatisierten Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten zu helfen, die in ihrer Heimat keine Hilfe bekommen können, bereits kontinuierlich seit vielen Jahren und möchten auch jetzt einen Beitrag für diese sinnvolle humanitäre Arbeit leisten“, sagte Maria Guthoff bei der Scheckübergabe. „Deshalb haben wir die Einnahmen des Tags der offenen Tür auch gerne ein wenig aufgefüllt, um heute einen runden Betrag übergeben zu können“, ergänzte Karsten Woidtke.

„Das Friedensdorf freut sich über die Spende und die langjährige Unterstützung durch die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen“, betonte Thomas Jacobs. „Wir sind dringend auf regelmäßige Spenden als Basis für unsere Arbeit angewiesen.“ Aus den Spendengeldern werden z. B. der Sprit für die Autos, mit denen die Kinder bundesweit in Krankenhäuser gebracht werden, Medikamente, orthopädische Hilfsmittel und Tickets für die Flüge der Kinder aus den Heimatländern nach Deutschland und nach ihrer Genesung zurück in die Heimatländer finanziert. Im Prinzip wird der gesamte Ablauf der Einzelfälle aus Spenden bezahlt. Dazu gibt es zahlreiche Projekte in den Krisengebieten, die die medizinische Versorgung vor Ort verbessern sollen.

Die Wirtschaftsbetriebe unterstützen das Friedensdorf mit verschiedenen Aktionen. So engagieren sich auch in diesem Jahr wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im November ehrenamtlich vor Ort im Friedensdorf, um Schilderrohre für eine Weihnachtsbeleuchtung zu installieren und außerdem eine Bastelaktion durchzuführen.

Die WBO-Beschäftigten können durch eine Restcent-Spende auf freiwilliger Basis bei ihren Gehaltsabrechnungen monatlich etwas für den guten Zweck machen. Mittlerweile beteiligt sich rund ein Drittel der Belegschaft an dieser Aktion.

Darüber hinaus weist die WBO anlässlich der Scheckübergabe nochmals darauf hin, dass auch alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, die Arbeit des Friedensdorfes und der caritativen Verbände in Oberhausen finanziell zu fördern, indem sie die Altkleidercontainer der WBO füllen. Der Erlös aus dem Verkauf der Altkleider fließt nach Abzug der Kosten der WBO an das Friedensdorf zur Verteilung an alle caritativen Einrichtungen in Oberhausen nach einem festgelegten Schlüssel.

Quelle: Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH