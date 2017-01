Würselen: Amtsblatt Nummer 1 erscheint am 13. Januar

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 14:27 Uhr

Das Amtsblatt Nummer 1 erscheint am Freitag, 13. Januar, und liegt zur kostenlosen Mitnahme in allen Banken, Sparkassen, Arztpraxen sowie in der Pfarre Sankt Willibrord aus. Außerdem ist das Amtsblatt am Informationsstand im Rathaus, Morlaixplatz 1, erhältlich. Veröffentlicht werden folgende Inhalte: Tagesordnung der Sitzung des Rates der Stadt am Dienstag, 17. Januar, 18 Uhr Redaktionelle Korrektur der III. Änderungssatzung vom 16.12.2016 zur Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Würselen (Entwässerungssatzung) Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe von Daten nach dem Bundesmeldegesetz Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2014 Anmeldung für die Aufnahme in die weiterführenden, allgemeinbildenen Schulen in der Stadt Würselen für das Schuljahr 2017/2018 Das Amtsblatt steht auch als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter www.wuerselen.de | Bürgerportal und Service bereit.

Quelle: Pressesprecher der Stadt Würselen