Würselen: Rat der Stadt Würselen tagt am 17. Januar

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 14:24 Uhr

Am Dienstag, 17. Januar, findet um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses auf dem Morlaixplatz 1 eine Sitzung des Rates der Stadt Würselen statt. Auf der Tagesordnung stehen folgende Beratungspunkte: Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner Berichterstattung über die in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates am 13.12.2016 gefassten Beschlüsse Besetzung von Ausschüssen Wahl eines Vertreters und Stellvertreters in die Mitgliederversammlung des Vereins für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. (VabW e.V.), Vorschlag zur Wahl eines Vorstandsmitgliedes im Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. (VabW e.V.), Wahl eines Vertreters im Fachausschuss Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen Nachfolge für den Vertreter im Amt des Bürgermeisters im Lärmschutzbeirat der Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM) Wahl eines Vertreters im Ausschuss für Strukturfragen bei der RegioEntsorgung AöR Nachfolge für Herrn Ersten Beigeordneten Birmanns als Stellvertreter in der Gesellschafterversammlung GWG mbH Bestellung einer stellvertretenden Schriftführerin für den Rechnungsprüfungsausschuss Antrag der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion vom 24.10.2016; hier: Bildung eines Unterausschusses „Lenkungsgruppe Gesamtschule“ zum Haupt- und Personalausschuss Neubildung der Einigungsstelle gem. § 67 LPVG NRW XIII. Satzung vom … zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Würselen vom 21.12.1997 Benehmensherstellung zur Festsetzung der Städteregionsumlagen für das Haushaltsjahr 2017 Durchführung des Rettungsdienstes; hier: Antrag der SPD- Fraktion und der CDU- Fraktion vom 27.12.2016 Entwicklung der Verbindlichkeiten Beteiligungsbericht 2016 Anfragen und Mitteilungen Die Einladung zur Sitzung sowie die Tagesordnung und die Beratungsunterlagen stehen im Ratsinformationssystem der Stadt Würselen zum Herunterladen zur Verfügung, das im Internet unmittelbar über den Link http://ratsinfo.wuerselen.de/bi oder über die Homepage der Stadt Würselen, www.wuerselen.de | Rat und Politik | Ratsinformationssystem zu finden ist. Die Sitzung findet öffentlich statt, so dass Interessierte Teilnahme eingeladen sind.

Quelle: Pressesprecher der Stadt Würselen