Bad Honnef: Eröffnung der Badesaison 2017 im Freizeitbad Grafenwerth am 29.04.2017

Pressemeldung vom 20. April 2017, 16:53 Uhr

Am Samstag, 29. April 2017, um 10:00 Uhr wird Bürgermeister Otto Neuhoff zusammen mit dem Team vom Freizeitbad in Bad Honnef auf der Insel Grafenwerth die Sommer-Badesaison 2017 eröffnen. Wie in den Jahren zuvor werden einige der ersten Badegäste mit Freikarten belohnt. Die Freikarten werden, solange der Vorrat reicht, unter den jugendlichen sowie den erwachsenen Badegästen aus zwei Lostöpfen verlost. Dabei erhält jeder Frühschwimmer zwei Lose, um mit Fortunas Glück zu Freikarten zu gelangen, die anschließend von Bürgermeister Otto Neuhoff den Gewinnern ausgehändigt werden. Damit niemand leer ausgeht erhalten alle Besucher ein kleines Präsent.

Für die neue Saison wurden die sanitären Anlagen mit Duschen und WCs umfangreich saniert und erlauben jetzt Wassergenuss in neuem Ambiente nicht nur im Schwimmbecken. Ein neues Kassensystem wurde in Betrieb genommen, das neben einem neuen Kassen-Automaten über ein Drehkreuz mit Ticket-Scanner verfügt.

Auch in 2017 wird es wieder Events im Freizeitbad geben: Ein Sport- und Beauty-Tag, ein Fun-Jump-Contest mit Beteiligung eines deutschen Meisters, ein Minigolf-Turnier und eine Grillmeisterschaft mit Bierbörse sind in Planung.

Auf eine sonnige Badesaison 2017 mit zahlreichen Badegästen freut sich das Team vom Freizeitbad Grafenwerth.

Quelle: Stadt Bad Honnef