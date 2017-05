Bad Honnef: Frankreich, Schweden, Deutschland: EUROPA-LIVE-Konzert am 13.05.2017 im Sibi

Pressemeldung vom 28. April 2017, 11:40 Uhr

Die Partnerschaftskomitees Bad Honnef-Ludvika und Bad Honnef-Berck sur Mer laden zu einem Konzert ein: „EUROPA-LIVE“ gibt es am Samstag, 13.05.2017, 16:30 Uhr, in der Aula des Siebengebirgsgymnasiums, Rommersdorfer Straße 78, 53604 Bad Honnef. Das Orchester der Musikschule aus der französischen Partnerstadt Berck sur Mer, die Symphonic Band aus der schwedischen Partnerstadt Ludvika und die Big Band Night Train aus Bad Honnef spielen auf. Mitwirkende sind die Musikschule des Gymnasiums und der Realschule Schloss Hagerhof sowie die Musikschule der Stadt Bad Honnef. Europa trifft sich in Bad Honnef, um zu musizieren.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ende des Abends wird gebeten.

Quelle: Stadt Bad Honnef