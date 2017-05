Bad Honnef: Landtagswahl 14.05.2017: Zusätzliche Öffnungszeiten des Briefwahlbüros in Aegidienberg

Pressemeldung vom 8. Mai 2017, 15:07 Uhr

In der letzten Woche vor der Landtagswahl am 14.05.2017 hat das Briefwahlbüro in Aegidienberg, Aegidiusplatz 10, an folgenden Tagen während der folgenden Zeiten geöffnet:

Montag, 08.05.2017, 9:00 bis 12 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr;

Dienstag, 09.05.2017, 8:00 bis 12 Uhr;

Mittwoch, 10.05.2017, 8:00 bis 12:00 Uhr;

Donnerstag, 11.05.2017, 8:00 bis 12:00 Uhr;

Freitag 12.05.2017, 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr.

Die Frist zur Beantragung von Briefwahlunterlagen endet am Freitag, 12.05.2017, 18:00 Uhr.

Alle weiteren Informationen zur Landtagswahl sind im Internet der Stadt Bad Honnef www.bad-honnef.de<http://www.bad-honnef.de> zu finden. Fragen zur Landtagswahl beantwortet das hiesige Wahlamt, Rathaus, Rathausplatz 10a, Gerrit Schöne-Warnefeld, Telefon 02224/184-151, E-Mail gerrit.schoene-warnefeld@bad-honnef.de.

Quelle: Stadt Bad Honnef