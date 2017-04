Bedburg-Hau: Am 21. Mai findet der 40. Internatinale Museumstag mit dem Motto „Spurensuche-Mut zur Veränderung“ statt.

Pressemeldung vom 27. April 2017, 14:19 Uhr

Aus diesem Anlass ist auch das LVR-Klinikmuseum, Nördlicher Rundweg 8, von 11.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.

Der LVR-Klinikverbund bietet ein Stipendium auf Darlehensbasis für Medizinstudentinnen und -studenten im Rheinland an. Im Anschluss an das Studium werden entsprechende Stellen an den LVR-Kliniken angeboten. Weitere Informationen unter www.stipendium.lvr.de Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 18.000 Beschäftigten für die 9,6 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen, drei Heilpädagogischen Netzen, vier Jugendhilfeeinrichtungen und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. „Qualität für Menschen“ ist sein Leitgedanke.

Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten Politikerinnen und Politiker aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes.

