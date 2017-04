Bedburg-Hau: Girls’Day 2017 an der LVR-Klinik Bedburg-Hau

Pressemeldung vom 27. April 2017, 14:20 Uhr

Einen Vormittag lang erhielten heute 13 Mädchen an der LVR-Klinik Bedburg-Hau Einblicke in die unterschiedlichsten Ausbildungsberufe. Bereits seit zehn Jahren beteiligt sich die LVR-Klinik am bundesweiten Mädchen-Zukunftstag „Girls’Day“.

Bei der Auswahl der Ausbildungsberufe werden vielfach technische Berufe eher von jungen Männern übernommen, Berufe in der Pflege nach wie vor meist von jungen Frauen ergriffen. Ihre gewohnte Perspektive konnten heute die Teilnehmerinnen des Girls’Day 2017 an der LVR-Klinik Bedburg-Hau ändern, denn sie erhielten praxisnahe Einblicke u.a. in den Beruf der Metallbauerin, der Schreinerin, der Elektronikerin, der Fliesenlegerin oder Köchin. Für die Mädchen ab 10 Jahren standen auch die Bereiche Malerei und KFZ-Werkstatt offen, in denen sie die Möglichkeit hatten selbst einmal zum Pinsel oder Schraubenzieher zu greifen und aktiv mitzumachen. Auch der noch recht neue Beruf der Webdesignerin gehörte zum Angebot dieses „Schnuppertages“ an der LVR-Klinik dazu. Das Mädchen, das sich für dieses Angebot entschieden hatte, hielt die Erlebnisse aller übrigen Girls’Day-Teilnehmerinnen mit entsprechendem Fotomaterial und Begleittexten auf einer eigenen Intranetseite fest. Beim Abschlussmeeting waren sich alle Beteiligten einig, dass sie neben den an diesem Vormittag entstandenen Werkstücken auch viele neue Anregungen mit nach Hause nehmen konnten. „Die Auswertung der Aktionstage zeigt uns immer wieder, dass der Schnuppertag bei allen Teilnehmerinnen sehr geschätzt wird, selbst wenn die Mädchen später beruflich ganz andere Wege einschlagen. Sie sind alle froh über die Möglichkeit, für Mädchen eher untypische Berufsbilder auf diese Art und Weise kennen zu lernen“, erklärte die Organisatorin des Tages an der LVR-Klinik Bedburg-Hau Ilse Schindler. „Wir werden den Girls’Day daher auch in Zukunft weiter unterstützen“, ist sie sich sicher.

Quelle: LVR-Klinik Bedburg-Hau