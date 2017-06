Pressemeldung vom 9. Juni 2017, 12:01 Uhr

Zum 85. Geburtstag des Künstlers Gerhard Richter findet im Kunstmuseum Bonn eine Ausstellung statt. Das Kunstmuseum lädt zum Pressegespräch am Dienstag, 13. Juni, um 11 Uhr, im Kunstmuseum Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 4, ein. Ihre Gesprächspartner sind: Prof. Dr. Stephan Berg, Intendant des Kunstmuseums Bonn, Dr. Christoph Schreier, Kurator der Ausstellung, Ursula Wißborn, Vorstand der Stiftung der Sparda-Bank West. Zur Eröffnung der Ausstellung am Mittwoch 14. Juni, um 20 Uhr, im Kunstmuseum Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 4, ist folgender Ablauf geplant: Begrüßung durch Oberbürgermeister Ashok Sidharan, Grußwort Staatssekretär Bernd Neuendorf, Grußwort Ursula Wißborn, Vorstand der Stiftung der Sparda-Bank West, Grußwort Prof. Stephan Berg, Intendant, Einführung in die Ausstellung durch Dr. Christoph Schreier, Kurator.

Quelle: Stadthaus