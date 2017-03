Bonn: Uraufführung „The Gospel according to the other Mary“ am Theater Bonn

Pressemeldung vom 15. März 2017, 16:55 Uhr

Das Theater Bonn lädt Theaterliebhaber und alle, die es werden wollen, zur deutschen Erstaufführung des Passionsoratoriums „The Gospel according to the other Mary“ am Sonntag, 26. März, um 18 Uhr ein.

In zwei Akten erzählt der Pulitzerpreisträger John Adams in Kooperation mit der English National Opera in London das Leben und die Auferstehung Jesu Christi. Aber nicht Jesus steht im Fokus der Inszenierung, sondern die Frauen an seiner Seite, Maria Magdalena und Martha. Sie sind es schließlich, die ihn zu seiner Kreuzigung nach Golgatha begleiten und als erste an seinem Grab trauern. Unter der musikalischen Leitung von Natalie Murray Beale wird die spannungsgeladene Geschichte zwischen Leben und Tod erzählt. Die Oper wird in englischer Sprache aufgeführt und es werden deutsche Übertitel zu sehen sein. Die Eintrittskarten sind ab zwölf Euro beim Theater Bonn und an allen bekannten Verkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter: www.theater-bonn.de/.

Quelle: Stadthaus