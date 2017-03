Bottrop: Bürgerbüro im Rathaus vom 13. bis 15. März geschlossen

Pressemeldung vom 13. März 2017, 15:47 Uhr

Die Stadtverwaltung weist nochmals darauf hin, dass das Bürgerbüro im Rathaus wegen des Umzuges im Zuge der Rathaussanierung vom 13. bis 15. März komplett geschlossen ist. Am Donnerstag, dem 16. März, wird der Dienstbetrieb dann am Ausweichstandort, dem ehemaligen Katholischen Stadthaus an der Paßstraße 2, wieder aufgenommen. Am 10. März hat das Bürgerbüro im Rathaus noch bis 13 Uhr geöffnet, dann beginnt das große Verpacken.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop