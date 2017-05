Bottrop: Gesucht wird: „Dein Wort für Bottrop“

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 14:35 Uhr

Für den Zukunftsstadtprozess gemeinsam eine Bottrop-Tasche gestalten

Unter dem Motto „Unterschiedlich gemeinsam – Bottrops Wandel gestalten 2030+“ geht die Stadt Bottrop in die zweite Phase des Wettbewerbs „Zukunftsstadt“. Die Bürgerbeteiligung steht hier wieder an erster Stelle. So fällt beim diesjährigen Mitmachfest am 13. Mai auf dem Innenhof des Kulturzentrums August Everding auch der Startschuss zur Aktion „Dein Wort für Bottrop“.

Was macht Bottrop für den Einzelnen persönlich liebens- und lebenswert? Mit den gesammelten Worten dazu soll eine Einkaufstasche gestalten werden. Entsprechend laden das Mehrgenerationenhaus Bottrop und das „Zukunftsstadt“-Team herzlich alle Interessierten zum Mitmachen ein, ihr Wort für Bottrop abzugeben, und informieren am 13. Mai weiter über die gemeinsame Aktion.

„Wie kann ich mitmachen?“ – Diese Frage wird beim Mitmachfest aufgegriffen, indem am Stand der „Zukunftsstadt Bottrop 2030+“ Postkarten ausliegen, auf denen Worte für Bottrop aufgeschrieben und in eine dafür vorgesehene Briefbox geworfen werden können.

Mit den Worten wird dann eine Jutetasche designet und gedruckt. Die Bottrop-Tasche kann man dann mit zum Einkaufsbummel oder auf dem Markt nehmen oder als Geschenk für echte Freunde nutzen, weil Bottrop einfach spannend ist! Voraussichtlich wird die Tasche im Herbst fertig sein.

Sobald die eingesandte Postkarte wieder beim Betreffenden im Briefkasten liegt, kann diese(r) als Dankeschön gegen Vorlage der Postkarte eine Bottrop-Tasche kostenlos im Bürgerbüro abholen.

Mit der Tasche soll unter anderem auf die Beteiligungsplattform des Zukunftsstadtprozesses aufmerksam gemacht und noch mehr Bürgerinnen und Bürger dazu angeregt werden mitzumachen.

Mehr Informationen zum Zukunftsstadtprozess und den Möglichkeiten mitzumachen gibt es im Internet unter „www.bottrop.de/zukunftsstadt“.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop