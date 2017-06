Bottrop: Kraken, Seemonster und andere Meeresbewohner

Pressemeldung vom 9. Juni 2017, 11:54 Uhr

Am 13. Juni wird wieder in der Bibliotheksfiliale Kirchhellen gebastelt

In der Bibliotheksfiliale Kirchhellen wird wieder gebastelt – diesmal für den Sommer. Treff ist am Dienstag, dem 13. Juni, um 15.30 Uhr für Kinder ab fünf Jahre. Aus Tonkarton, Papprollen und anderem Papier können Kraken, Seemonster und andere Meeresbewohner gebastelt werden. Pro teilnehmendem Kind wird ein Kostenbeitrag in Höhe von zwei Euro erhoben.

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Voranmeldung zur Veranstaltung gebeten, entweder persönlich in der Bibliotheksfiliale (Auf der Bredde 4) oder unter der Rufnummer 0 20 45 / 4 12 60.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop