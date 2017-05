Bottrop: Teilnehmer(innen) für „Voice Contest“ gesucht

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 14:21 Uhr

„Voice Contest Bottrop“ heißt der Gesangswettbewerb, der sich an junge Sängerinnen und Sänger in Bottrop richtet und von der Musikschule der Stadt Bottrop ausgerichtet wird. Ab sofort können sich junge Talente zum Wettbewerb anmelden, um dann Ende September einer Fachjury vorzusingen und vielleicht einen Preis zu gewinnen. Sponsor ist die Sparkasse Bottrop, die die Durchführung des Wettbewerbes und auch die Preisgelder finanziert. Anmeldungen gehen an die Musikschule unter der Rufnummer 70-3328.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop