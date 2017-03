Brühl: Bilderbuchkino zu Ostern

Pressemeldung vom 23. März 2017, 15:06 Uhr

Am Montag, 3. April 2017 um 16.00 Uhr, sind wieder alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren zum Bilderbuchkino in der Stadtbücherei eingeladen. Kurz vor Ostern können alle kleinen Bilderbuchfans der Geschichte „Amalia und die Ostereier“ von Maria Luisa Banfi lauschen, in welcher Henne Amalia sich alle Mühe gibt, bunt bemalte Eier zu legen. Die dazugehörigen Illustrationen werden wie gewohnt als Dia an die Wand projiziert.

In der Stadtbücherei Brühl findet jeden ersten Montag im Monat ein Bilderbuchkino für Kinder von 3 bis 7 Jahren statt. Beginn ist jeweils um 16.00 Uhr. Der Eintritt beträgt 1,- €.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtbuecherei.bruehl.de, beim Team der Stadtbücherei per Mail an buecherei@bruehl.de oder per Telefon unter: 1562-0

Quelle: Stadt Brühl