Detmold: Pflanzung des Baums des Jahres 2017

Pressemeldung vom 20. April 2017, 16:30 Uhr

Bereits seit 2009 pflanzt die Stadt Detmold in Hohenloh am „Weg der Bäume des Jahres“, ein als Baumlehrpfad gestalteter Rundweg, den aktuellen Baum des Jahres. Auch in diesem Jahr setzt die Stadt Detmold am Montag, 24. April, am Vortag des „Tags des Baumes“ den diesjährigen Baum des Jahres, die Gemeine Fichte. Im Anschluss an die Pflanzung durch den Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung Bernd Zimmermann und Ortsbürgermeister Werner Meise möchten wir Ihnen die öffentliche Parkanlage mit den Bäumen des Jahres und den Rundwanderweg um den Flugplatz vorstellen.

Quelle: Stadt Detmold