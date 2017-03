Dinslaken: Bingo: Sonntag im König

Pressemeldung vom 21. März 2017, 15:51 Uhr

Glück und Aufmerksamkeit sind unerlässlich beim Bingo für Senioren am Sonntag, 26. März, ab 15.30 Uhr in der Gaststätte König am Altmarkt. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Gegen 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, bevor die Spielscheine verkauft und Göttin Fortuna herausgefordert werden kann. Ein Teil aus dem Erlös vom Verkauf der Spielschei-ne ist vorgesehen für karitative Zwecke.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle