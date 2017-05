Ennepetal: Großes Sommerfest am städtischen Kindergarten Heide

Pressemeldung vom 15. Mai 2017, 15:37 Uhr

Zum diesjährigen großen Sommerfest lädt der städtische Kindergarten Heide alle jetzigen und ehemaligen Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister und alle, die den Kindergarten Heide kennen und mögen, herzlich ein. Das Fest findet am Samstag, 24. Juni von 14 bis 18 Uhr statt. Attraktionen wie ein kleines Kinderkarussell, Hüpfburg, Rollenrutsche, Spielstände und eine Tombola sollen Klein und Groß begeistern. Für das leibliche Wohl sorgen die Eltern in Form von Kaffee, Kuchen, Waffeln und Grillwürsten. Die freiwillige Feuerwehr Külchen wird den Kindergarten unterstützen und einen Einblick in ihre Arbeit geben. Nähere Auskünfte erteilt der städtischen Kindergarten Heide unter der Telefonnummer 0202-611663 oder per E-Mail: kitaheide@ennepetal.de.

Quelle: Amt des Bürgermeisters der Stadt Ennepetal