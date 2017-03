Ennepetal: Kinder machen Musik!

Pressemeldung vom 16. März 2017, 15:43 Uhr

Für weit über einhundert Dritt- und Viertklässler aus den insgesamt acht Grundschulstandorten in Ennepetal und Breckerfeld geht am Samstag, 1. April, der ganz große Vorhang auf: Beim JeKi-Jahreskonzert der städtischen Musikschule Ennepetal stellen all die Schülerinnen und Schüler, die bereits seit einigen Jahren am JeKi-Projekt teilnehmen, auf großer Bühne und vor großem Publikum einmal mehr unter Beweis, was sie mittlerweile so alles auf ihren Instrumenten gelernt haben. Mit Posaunen und Trompeten, Violinen und Gitarren, Flöten, Cajons und Gesang sorgen die Mitwirkenden an diesem Nachmittag gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern für ein buntes und abwechslungsreiches musikalisches Programm. Das von allen Beteiligten mit großer Spannung erwartete Konzertereignis beginnt um 15 Uhr und findet in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums, Peddinghausstr. 17, statt. Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt: Bereits ab 14 Uhr bewirtet der Förderverein der Städtischen Musikschule die Konzertgäste mit Kaffee und Kuchen. Das Grußwort zu dieser Veranstaltung spricht Bürgermeisterin Imke Heymann. Alle Mitwirkenden freuen sich auf möglichst viele Besucher. Der Eintritt ist frei!

Quelle: Amt des Bürgermeisters der Stadt Ennepetal