Eschweiler: Tag des Ehrenamtes 2017

Pressemeldung vom 28. April 2017, 11:09 Uhr

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Eschweiler sollen auch in diesem Jahr wieder besonders verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger für außergewöhnliches Engagement im Ehrenamt ausgezeichnet werden.

In den vergangenen Jahren wurde im Rahmen der Feierstunden am Tag des Ehrenamtes (05.12.) vielseitiges Engagement aus unterschiedlichen Sparten präsentiert und der ehrenamtliche Einsatz der Mitbürgerinnen und Mitbürger gewürdigt. So konnten die Geehrten erfahren, wie sehr ihre ehrenamtliche Tätigkeit geschätzt wird. Viele Bürgerinnen und Bürger wurden gleichzeitig durch die Berichterstattung und Feierstunde dazu animiert, selbst ehrenamtlich tätig zu werden. Auch wenn den Mitgliedern des Rates und der Ausschüsse sowie den Mitarbeitern der Verwaltung viele ehrenamtlich engagierte Personen bekannt sind, gibt es dennoch viele, die im Verborgenen tätig sind. Vor diesem Hintergrund möchte ich heute dazu aufrufen, mir Vorschläge zur Ehrung aus der Bevölkerung zu unterbreiten. Benannt werden können Einzelpersonen als auch Gruppen, deren außerberuflicher freiwilliger Einsatz in besonderer Weise Lob und Anerkennung verdient.

Vorschläge bitte ich schriftlich, per Fax oder E-Mail unter Beifügung von Erläuterungen zum konkret ausgeübten Ehrenamt an nachfolgende Kontaktadresse zu richten:

Stadt Eschweiler | 40 – Amt für Schulen, Sport und Kultur Herrn Thomas Ladwig Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler Telefon: 02403/71631, Fax: 02403/60999011, E-Mail: thomas.ladwig@eschweiler.de

Vorschläge zur Ehrung von Einzelprojekten oder ehrenamtlichem Engagement der jüngeren Generation oder im integrativen Bereich sind gerne erwünscht.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich bis zum 25.08.2017 viele Vorschläge aus der Bevölkerung erhalten würde, die ein vielseitiges und weit gestreutes Bild über das bürgerliche Engagement in Eschweiler widerspiegeln, ob in Sportvereinen, in kulturtreibenden Vereinen, dienstleistenden Organisationen oder organisationsunabhängig.

Danach wird sich die aus Politikern und Verwaltungsmitarbeitern bestehende Arbeitsgruppe „Ehrenamt“ mit der Auswertung der Vorschläge befassen und die in 2017 besonders zu Ehrenden auswählen.

Quelle: Stadt Eschweiler