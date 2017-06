Goch: Aktive in der Flüchtlingshilfe treffen sich zum informativen Austausch

Pressemeldung vom 9. Juni 2017, 11:56 Uhr

Wer sich in Goch und den Ortsteilen bereits aktiv in die Flüchtlingshilfe einbringt, ist am Dienstag, den 20. Juni 2017 von 18.30 bis 20.00 Uhr zum nächsten Austauschtreffen ins Michaelsheim, Kirchhof 7, eingeladen. Thematisch stehen nochmals die wichtigen Felder Sprache und Arbeit im Vordergrund. Der Schwerpunkt liegt bei diesem Treffen auf dem aktiven Austausch untereinander. In locker moderierter Runde bei Snacks und Getränken können sich sowohl Paten untereinander als auch Ehrenamtliche, die am Runden Tisch engagiert sind, kennen lernen und austauschen. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren bzw. andere an den eigenen Erlebnissen teilhaben zu lassen. Monika Riße, Koordinatorin Flüchtlingshilfe/Integration der Stadt Goch, wird ebenso mit Rat und Tat zur Verfügung stehen wie die freiberufliche interkulturelle Trainerin Stephanie Finkler. Anmeldung bis zum 19. Juni an Monika Riße, Email: monika.risse@goch.de oder telefonisch unter 0 28 23 / 4 19 35 12.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit