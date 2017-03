Goch: Camping-Trödelmarkt öffnet am 29. und 30. April

Pressemeldung vom 23. März 2017, 15:36 Uhr

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Goch an den Niederrheinischen Reisemobiltagen mit einem Camping-Trödelmarkt auf dem Friedensplatz. Unter dem Motto „Von Campern für Camper“ kann jeder Gast, der mit seinem Reisemobil am 29. und 30. April auf dem Friedensplatz steht, seine nicht mehr benötigten Campingartikel zum Verkauf anbieten. Angeboten werden darf und kann alles, was mit Camping und Reisemobilen zu tun hat, andere Artikel jedoch nicht. Ebenso sind professionelle Händler nicht zugelassen. Der Trödelmarkt findet am 29. und 30. April jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt. Gocher und reisemobile Gäste sind herzlich eingeladen. Der Reisemobilclub RMC Rhein / Maas Goch grillt und versorgt die Besucher mit kühlen Getränken.

Reservierte Standplätze für Trödelmarkt-Teilnehmer

Wer mit seinem Reisemobil zum Friedensplatz kommt und am Trödelmarkt teilnimmt, bekommt einen der besten Standplätze. Hierzu ist ab sofort eine Vorreservierung bei der Tourist-Info der Stadt Goch möglich. Telefonisch unter 0 28 23 / 320-148 und per Email: tourist-info@goch.de, während der Geschäftszeiten der Stadtverwaltung. Wichtig: Reservieren kann nur, wer auch Trödel anbietet! Vorreservierungen für Gäste, die sich nicht an dem Markt beteiligen wollen, sind nicht möglich. Eine gesonderte Standgebühr für Trödelmarkt-Teilnehmer wird nicht fällig, sie ist mit dem Übernachtungspreis abgegolten.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit