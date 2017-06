Goch: Führung durch die Innenstadt und Graefenthal

Pressemeldung vom 9. Juni 2017, 11:59 Uhr

Am Samstag, den 17. Juni 1017 startet um 11 Uhr die nächste öffentliche Gästeführung in Goch. Gästeführer Jürgen Ante stellt den Teilnehmern nicht nur die bekannten Bauwerke in der Innenstadt vor, sondern führt sie auch zu selten beachteten oder gar für gewöhnlich nicht zugänglichen Orten. Die Tour dauert rund 90 Minuten, Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Rathaus am Markt. Die Teilnahme kostet 4 Euro pro Person. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Am Sonntag, den 18. Juni 2017, ebenfalls um 11 Uhr führt Gästeführerin Walburga Schneider über das Gelände des ehemaligen Klosters Graefenthal. Auch diese Führung dauert etwa 90 Min., Treffpunkt ist der Torbogen am Eingang des Klostergeländes an der Maasstraße in Asperden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, der Unkostenbeitrag pro Person beträgt 4 Euro.

Gästeführungen in Goch bietet die Stadt Goch bis zum Oktober regelmäßig an. Weitere Infos im Internet bei www.goch.de/fuehrungen.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit