Goch: Stadtführung wird mit der Kamera begleitet

Pressemeldung vom 8. Mai 2017, 15:05 Uhr

Jetzt Samstag (13.5.17) startet um 11 Uhr die nächste öffentliche Gästeführung in Goch. Unter dem Motto „Aufgespürt – wir erkunden die Gocher Innenstadt“ stellt Franz van Well historische Gebäude und außengewöhnliche Bauten vor. Er lädt herzlich zur Teilnahme an der rund 90minütigen Tour ein. Diese ist ausnahmsweise kostenlos, denn ein Kamerateam begleitet die Führung für Dreharbeiten im Auftrag der Stadt Goch. Wer bei der Führung mitmacht ist somit damit einverstanden, dass er oder sie gefilmt wird. Als Dankeschön wird dann die Teilnahmegebühr erlassen. Treffpunkt ist um 11.00 Uhr der Marktplatz vor dem Rathaus.

Gästeführungen in Goch bietet die Stadt Goch bis zum Oktober regelmäßig an. Weitere Infos im Internet bei www.goch.de/fuehrungen.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit