Goch: Workshop Straßenmusik beginnt am 13. Mai

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:32 Uhr

Aus Termingründen startet der Workshop Straßenmusik aus dem Kulturrucksack NRW eine Woche später als vorgesehen: Am 13. Mai 2017 zwischen 15 und 18 Uhr dreht sich im KASTELL alles um das Thema Straßenmusik. Die weiteren Termine werden dann gemeinsam abgesprochen. Bei dem Workshop aus dem Kulturrucksack NRW wird gemeinsam gesungen und mit Gitarren, Keyboard und Rhythmusinstrumenten ein Straßenmusikset zusammengestellt und später live gespielt. Die Leitung des Workshops hat Marco Launert von der Rockschule Bocholt. Jeder der Lust hat und zwischen 10 und 14 Jahren alt ist kann kostenlos mitmachen. Anmeldungen bei der KulTOURbühne im Rathaus, Telefon: 0 28 23 / 320-252, Email: kulturbuehne@goch.de.

Die Teilnehmer werden im Workshop-Verlauf in kleine mobile Ensembles eingeteilt und auf einen Straßenmusik-Tag vorbereitet: In diesen Gruppen ziehen die frisch gebackenen Straßenmusiker in Emmerich und Goch durch die Innenstadt und spielen an verschiedenen Orten (Cafés, Kaufhäuser, Fußgängerzone etc.) ihre Musik. Im gesamten Workshop steht die Freude an der Musik und am Zusammenspiel im Vordergrund.

Die Stadt Goch beteiligt sich in diesem Jahr erstmals am Landesprogramm Kulturrucksack NRW. Von Mai bis einschließlich September werden in diesem Rahmen insgesamt sieben Kulturprojekte für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren angeboten. Die Teilnahme ist gratis, sämtliche Kosten trägt das Kulturministerium des Landes Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit