Gütersloh: Langenachtderkunst am Samstag, 20. Mai

Pressemeldung vom 15. Mai 2017, 15:48 Uhr

Mit Kunstaktionen an 33 Stationen in der Gütersloher Innenstadt will die Langenachtderkunst am Samstag, 20. Mai, in der Zeit von 19 bis 24 Uhr wieder die Neugier auf die Kunst wecken. Jede Station bietet ein besonderes Erlebnis. Der Eintritt ist frei. Zur Langenachtderkunst sind die öffentlichen Parkhäuser Kirchstraße und Am Wasserturm rund um die Uhr geöffnet. Alle weiteren städtischen Parkhäuser (Am Bahnhof, Daltropstraße und Berliner Platz) sind eine Stunde länger bis circa 1 Uhr geöffnet. Auch der Großparkplatz Marktplatz steht zur Verfügung.

Quelle: Stadt Gütersloh