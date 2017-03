Hansestadt Herford: Delegation aus Zwolle auf dem BildungsCampus

Pressemeldung vom 28. März 2017, 16:30 Uhr

Am Donnerstag, 30.März 2017, besuchen Vertreterinnen und Vertreter der Region Zwolle die Hansestadt Herford. Die 25 Niederländer arbeiten in Unternehmen, in Kommunen und im Bildungswesen. Der 2-tägige Besuch dient dem Erfahrungsaustausch und der Verstärkung der regionalen und internationalen Zusammenarbeit der Regionen Zwolle und Herford. Der Besuch startet auf dem BildungsCampus mit Kurzvorträgen im Kongress-Centrum (siehe Programm im Anhang). Zum anschließenden Pressegespräch um 12 Uhr möchten wir Sie herzlich einladen. Anwesend sind Bürgermeister Tim Kähler, Wirtschaftsförderer Dieter Wulfmeyer, Stadtentwickler Norbert Landshut und drei Vertreter aus Zwolle.

Quelle: Hansestadt Herford