Hansestadt Herford: Öffentliche Anhörung zum Bebauungsplan Kattendorp-Süd

Pressemeldung vom 20. April 2017, 16:45 Uhr

Die Hansestadt Herford lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur öffentlichen Anhörung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 6.67 „Kattendorp-Süd“ ein. Der Vorentwurf wurde am 06.04.2017 durch den Bau- und Umweltausschuss beschlossen.

Das Plangebiet soll gänzlich als Wohnbaufläche entwickelt werden.

Am Mittwoch, den 26.04.2017 um 18.00 Uhr können Bürgerinnen und Bürger im kleinen Sitzungssaal im Rathaus Fragen und Anregungen zur Planung vorbringen.

Wer an dem Termin nicht teilnehmen kann, kann sich in der Zeit vom 20.04.2017 bis 05.05.2017 in der Abteilung 2.3 im Technischen Rathaus über die Planung informieren und Anregungen abgeben.

Alle Unterlagen sind ebenfalls im Internet unter http://www.herford.de/Planen-Bauen-Wohnen-/Bebauungspläne abrufbar.

Ansonsten steht Frau Striewe als Ansprechpartnerin unter 05221/189 501 zur Verfügung.

Quelle: Hansestadt Herford